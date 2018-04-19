У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО
У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО
У Києві на проспекті Перемоги ЧП. Біля торгового центру як завжди було повно людей. Адже поруч підземка та метро. В якийсь момент люди почули дивний звук… Коли зрозуміли, що відбувається, почали тікати, хто куди. З будинку зірвало величезний лист металу.
|
19.04.2018 | 20:45
|
19.04.2018 | 20:15
|
19.04.2018 | 19:50
|
19.04.2018 | 12:40
|
19.04.2018 | 07:20
|
19.04.2018 | 07:00
|
19.04.2018 | 06:45
|
19.04.2018 | 06:30
|
18.04.2018 | 23:30
|
18.04.2018 | 23:15
|
18.04.2018 | 23:00
|
18.04.2018 | 22:45
|
18.04.2018 | 22:15
|
18.04.2018 | 21:45
|
18.04.2018 | 21:15
|
18.04.2018 | 20:45
-
- 1 з 1004
- ››