У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО

У Києві на проспекті Перемоги ЧП. Біля торгового центру як завжди було повно людей. Адже поруч підземка та метро. В якийсь момент люди почули дивний звук… Коли зрозуміли, що відбувається, почали тікати, хто куди. З будинку зірвало величезний лист металу.