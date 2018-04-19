Депутатські бої: через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження. ВІДЕО
Депутатські бої: через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження. ВІДЕО
Київська прокуратура розпочала провадження щодо бійки після телеефіру нардепів Сергія Мельничука та Дмитра Лінька.
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