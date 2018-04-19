Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО

На Тернопільщині жінка поранила пенсіонера, захищаючи свою малолітню доньку. Того дня, коли трапилося нещастя, потерпілий пенсіонер напоїв сусідську 10-річну дитину. Після цього затягнув її у своє помешкання, роздягнув і намагався зґвалтувати. Дитячі крики лунали на все село.

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