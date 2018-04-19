Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО

Всього родин переселенців в Україні понад мільйон. Вони ризикують все життя «провести на валізах». Болючі для українців питання підняли представники влади та правозахисники. Вони були головними учасниками Комітету Верховної ради з прав людини. Загалом за одним столом зібралося близько ста людей. Які ще актуальні теми обговорили? Дивіться у випуску «Актуально».