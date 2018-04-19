У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО

Місцевий приватний підприємець знайшов свою золоту жилу – рекламний бізнес. Грошей мав вдосталь, проте бажання зекономити нікуди не ділось. Чоловік прикинув, що підмазати керівника відповідного управління Київської міськдержадміністрації йому обійдеться дешевше, ніж платити на чесну. Більше дивіться у огляді.

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