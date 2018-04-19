У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО

У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО

23:15 19.04.2018

Аби заплутати сліди та дістати необхідні деталі, зловмисники через кур’єрів робили замовлення закордоном. Деталі звозили до гаражу одного із зловмисників. Там члени угрупування облаштували справжню майстерню. Зброю тут приводили до бойового стану, на замовлення під кожний екземпляр виготовляли і глушники. Більше у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО
У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО
19.04.2018 | 23:15
У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО
У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО
19.04.2018 | 22:45
Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО
Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО
19.04.2018 | 22:15
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:45
Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:15
Депутатські бої: через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження. ВІДЕО
Депутатські бої: через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження. ВІДЕО
19.04.2018 | 20:45
У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО
У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО
19.04.2018 | 20:15
На Вінниччині чоловік погрожував дружині рушницею і стріляв у поліцейських. ВІДЕО
На Вінниччині чоловік погрожував дружині рушницею і стріляв у поліцейських. ВІДЕО
19.04.2018 | 19:50
У Києві судитимуть злочинця, який труїв жертв клофеліном. ВІДЕО
У Києві судитимуть злочинця, який труїв жертв клофеліном. ВІДЕО
19.04.2018 | 12:40
Перестрілка в Одесі: затримано 13 учасників. ВІДЕО
Перестрілка в Одесі: затримано 13 учасників. ВІДЕО
19.04.2018 | 07:20
На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану. ВІДЕО
На Дніпропетровщині чоловік вбив колишню кохану. ВІДЕО
19.04.2018 | 07:00
У Києві ДТП сталася прямо на пішохідному переході. ВІДЕО
У Києві ДТП сталася прямо на пішохідному переході. ВІДЕО
19.04.2018 | 06:45
У Києві літня жінка ледь не згоріла у власній квартирі. ВІДЕО
У Києві літня жінка ледь не згоріла у власній квартирі. ВІДЕО
19.04.2018 | 06:30
СБУ допитала свідка переправлення російських найманців до Сирії
СБУ допитала свідка переправлення російських найманців до Сирії. ВІДЕО
18.04.2018 | 23:30
МВС України разом з американським ФБР боротимуться з російськими злодіями в законі. ВІДЕО
МВС України разом з американським ФБР боротимуться з російськими злодіями в законі. ВІДЕО
18.04.2018 | 23:15
На Луганщині СБУ викрила агентурну мережу терористів. ВІДЕО
На Луганщині СБУ викрила агентурну мережу терористів. ВІДЕО
18.04.2018 | 23:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.