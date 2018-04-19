У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО

Аби заплутати сліди та дістати необхідні деталі, зловмисники через кур’єрів робили замовлення закордоном. Деталі звозили до гаражу одного із зловмисників. Там члени угрупування облаштували справжню майстерню. Зброю тут приводили до бойового стану, на замовлення під кожний екземпляр виготовляли і глушники. Більше у сюжеті.