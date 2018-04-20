Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця-ката. ВІДЕО
Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця-ката. ВІДЕО
Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця, який катував людину. 4 роки в’язниці, та три роки він не матиме права обіймати посади в правоохоронних органах. Крім того правоохоронця позбавили звання – майор. Раніше Орджонікідзевський районний суд звільнив винного правоохоронця від покарання з випробуванням. А потерпілому призначили компенсацію за його незаконне затримання – 150 тисяч гривень.
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