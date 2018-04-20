Через колесо у Києві, на Набережному шосе, зіткнулися автівки. ВІДЕО
Через колесо у Києві, на Набережному шосе, зіткнулися автівки. ВІДЕО
О пів на одинадцяту годину вечора наша знімальна група прибуває на Набережне шосе. Саме тут сталася масштабна автопригода. На місці перше, що побачив наш репортер – це три понівечені автівки. Більше у сюжеті.
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