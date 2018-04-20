У Києві затримали клофелінщика, від отруєнь померли люди. ВІДЕО

У місті, особливо на вокзалах, причому не тільки на київських, давно орудують так звані клофелінщики. Підсипають людям в напої порошок, коли ж людина без свідомості злочинці спокійненько нишпорять по кишеням своїх жертв, обчищають їх. Найчастіше потерпілі не пам'ятають, хто їх отруїв, і тому не можуть докладно описати або впізнати цих людей.