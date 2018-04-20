У Києві п’яний чоловік зарізав свого товариша. ВІДЕО
У Києві п’яний чоловік зарізав свого товариша. ВІДЕО
Двоє чоловіків випивали в гаражі у святошинському районі столиці. А вже ближче до півночі, коли алкоголь розв’язав товаришам язики, вони почали сперечатися. Одне образливе слово за іншим, в хід пішли кулаки, аж раптом господар гаража вхопив ножа, вдарив свого товариша в шию, а але і на цьому не втамував свою лють.
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