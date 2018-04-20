На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО

На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО

10:02 20.04.2018

Співробітники сектору превенції Подільського ВП схопили зловмисника по дорозі на залізничний вокзал.

В поліцію зателефонували мешканці багатоквартирного будинку і повідомили, що в під’їзді відчувається неприємний запах. Крім того, заявники повідомили, що тривалий час не бачили одного з сусідів.

У присутності родичів правоохоронці увійшли в квартиру і знайшли на кухні господаря з розбитою головою. Судмедекспертиза показала, що смерть настала близько двох тижнів тому від удару тупим предметом.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що небіжчик після втрати дружини став зловживати спиртними напоями. Його товаришами по чарці інколи ставали зовсім випадкові люди.

«Одним з таких став 28-річний місцевий житель, який і вбив потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. Гість спочатку кілька разів вдарив господаря квартири, а  потім розтрощив табурет об його голову. Усвідомивши, що позбавив людину життя, зловмисник зачинив квартиру і втік», - розповів подробиці трагедії начальник Подільського ВП Микола Піщанський.

Зараз правопорушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України до обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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