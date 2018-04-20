На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО
На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО
Співробітники сектору превенції Подільського ВП схопили зловмисника по дорозі на залізничний вокзал.
В поліцію зателефонували мешканці багатоквартирного будинку і повідомили, що в під’їзді відчувається неприємний запах. Крім того, заявники повідомили, що тривалий час не бачили одного з сусідів.
У присутності родичів правоохоронці увійшли в квартиру і знайшли на кухні господаря з розбитою головою. Судмедекспертиза показала, що смерть настала близько двох тижнів тому від удару тупим предметом.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що небіжчик після втрати дружини став зловживати спиртними напоями. Його товаришами по чарці інколи ставали зовсім випадкові люди.
«Одним з таких став 28-річний місцевий житель, який і вбив потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. Гість спочатку кілька разів вдарив господаря квартири, а потім розтрощив табурет об його голову. Усвідомивши, що позбавив людину життя, зловмисник зачинив квартиру і втік», - розповів подробиці трагедії начальник Подільського ВП Микола Піщанський.
Зараз правопорушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України до обрання запобіжного заходу. Слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
|
20.04.2018 | 10:02
|
20.04.2018 | 07:22
|
20.04.2018 | 06:46
|
20.04.2018 | 06:33
|
19.04.2018 | 23:15
|
19.04.2018 | 22:45
|
19.04.2018 | 22:15
|
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:45
|
19.04.2018 | 21:15
|
19.04.2018 | 20:45
|
19.04.2018 | 20:15
|
19.04.2018 | 19:50
|
19.04.2018 | 12:40
|
19.04.2018 | 07:20
|
19.04.2018 | 07:00
|
19.04.2018 | 06:45
-
- 1 з 1004
- ››