Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО

Подія сталася по проспекті Перемоги: мертвого чоловіка в гаражі помітили перехожі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Близько півночі у поліцію надійшло повідомлення, що у Святошинському районі в одному з гаражів виявили чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь, а також екіпажі патрульних.

На місці події правоохоронці виявили вбитого з ножовим пораненнями шиї і травмою голови, а також чоловіка із закривавленими руками, який виявився власником гаража. Поліцейські опитали свідків та можливих очевидців інциденту.

Особу потерпілого встановили, це – місцевий 45-річний мешканець. Тіло відправили на проведення судово-медичної експертизи.

«Власника приміщення затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 58-річний раніше не судимий місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що до нього прийшов знайомий, вони випивали. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Господар вхопив ножа та вдарив товариша в шию, а потім стукнув молотком по голові. Потерпілий помер на місці», - розповів заступник начальника Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві