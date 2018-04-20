Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО
Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО
Подія сталася по проспекті Перемоги: мертвого чоловіка в гаражі помітили перехожі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Близько півночі у поліцію надійшло повідомлення, що у Святошинському районі в одному з гаражів виявили чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь, а також екіпажі патрульних.
На місці події правоохоронці виявили вбитого з ножовим пораненнями шиї і травмою голови, а також чоловіка із закривавленими руками, який виявився власником гаража. Поліцейські опитали свідків та можливих очевидців інциденту.
Особу потерпілого встановили, це – місцевий 45-річний мешканець. Тіло відправили на проведення судово-медичної експертизи.
«Власника приміщення затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 58-річний раніше не судимий місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що до нього прийшов знайомий, вони випивали. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Господар вхопив ножа та вдарив товариша в шию, а потім стукнув молотком по голові. Потерпілий помер на місці», - розповів заступник начальника Святошинського управління поліції Богдан Замула.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
|
20.04.2018 | 12:40
|
20.04.2018 | 11:20
|
20.04.2018 | 10:02
|
20.04.2018 | 07:22
|
20.04.2018 | 06:46
|
20.04.2018 | 06:33
|
19.04.2018 | 23:15
|
19.04.2018 | 22:45
|
19.04.2018 | 22:15
|
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:45
|
19.04.2018 | 21:15
|
19.04.2018 | 20:45
|
19.04.2018 | 20:15
|
19.04.2018 | 19:50
|
19.04.2018 | 12:40
|
19.04.2018 | 07:20
-
- 1 з 1004
- ››