На Дніпропетровщині СБУ затримала банду грабіжників-псевдополіцейських. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України у Новомосковську на Дніпропетровщині викрили організоване угруповання, яке під виглядом поліції здійснювало тяжкі злочини на території регіону.

Правоохоронці встановили, що зловмисники перевдягнувшись у форму працівників поліції зупиняли приватні автомобілі та, погрожуючи зброєю, вчиняли напади на громадян.

Оперативники спецслужби спільно із спецпідрозділом поліції затримали чотирьох учасників угруповання на трасі Дніпро-Донецьк після скоєння чергового розбою.

Під час обшуків автомобілів та місць проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, радіостанції, спецномери та форму працівників поліції.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ