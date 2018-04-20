Небезпечну банду торгівців зброєю затримали у Києві. ВІДЕО
Небезпечну банду торгівців зброєю затримали у Києві. ВІДЕО
Членів небезпечної банди затримали в Києві. Поліцейські спільно із співробітниками Служби безпеки України вийшли на слід організованої злочинної групу, яка займалася виготовленням та збутом зброї!
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