Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО

У Києві близько першої години ночі в лобовому зіткненні зустрілися легковик і позашляховик. За словами поліцейських, Nissan їхав вулицею Братиславською в бік станції метро «Чернігівська», а Mitsubishi – в протилежному напрямку. На шляхопроводі біля ринку «Юність» Mitsubishi вилетів на зустрічну смугу і врізався в Nissan.