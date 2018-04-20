Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО
Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО
У Києві близько першої години ночі в лобовому зіткненні зустрілися легковик і позашляховик. За словами поліцейських, Nissan їхав вулицею Братиславською в бік станції метро «Чернігівська», а Mitsubishi – в протилежному напрямку. На шляхопроводі біля ринку «Юність» Mitsubishi вилетів на зустрічну смугу і врізався в Nissan.
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