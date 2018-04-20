Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО

Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО

20:15 20.04.2018

У Києві близько першої години ночі в лобовому зіткненні зустрілися легковик і позашляховик. За словами поліцейських, Nissan їхав вулицею Братиславською в бік станції метро «Чернігівська», а Mitsubishi – в протилежному напрямку. На шляхопроводі біля ринку «Юність» Mitsubishi вилетів на зустрічну смугу і врізався в Nissan.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО
Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО
20.04.2018 | 20:15
Небезпечну банду торгівців зброєю затримали у Києві. ВІДЕО
Небезпечну банду торгівців зброєю затримали у Києві. ВІДЕО
20.04.2018 | 19:50
На Дніпропетровщині СБУ затримала банду грабіжників-псевдополіцейських. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала банду грабіжників-псевдополіцейських. ВІДЕО
20.04.2018 | 14:40
Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО
Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО
20.04.2018 | 12:40
Через колесо у Києві, на Набережному шосе, зіткнулися автівки. ВІДЕО
20.04.2018 | 11:20
На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО
На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО
20.04.2018 | 10:02
Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця-ката. ВІДЕО
Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця-ката. ВІДЕО
20.04.2018 | 07:22
У Києві затримали клофелінщика, від отруєнь померли люди. ВІДЕО
У Києві затримали клофелінщика, від отруєнь померли люди. ВІДЕО
20.04.2018 | 06:46
У Києві п’яний чоловік зарізав свого товариша. ВІДЕО
У Києві п’яний чоловік зарізав свого товариша. ВІДЕО
20.04.2018 | 06:33
У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО
У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО
19.04.2018 | 23:15
У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО
У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО
19.04.2018 | 22:45
Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО
Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО
19.04.2018 | 22:15
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:45
Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:15
Депутатські бої: через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження. ВІДЕО
Депутатські бої: через бійку нардепів Лінька та Мельничука відкрили провадження. ВІДЕО
19.04.2018 | 20:45
У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО
У Києві на бабусю впав металевий лист обшивки будинку. ВІДЕО
19.04.2018 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.