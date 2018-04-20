Запорізький водій на очах у патрульних збив трьох людей, а потім втік від них. ВІДЕО
Запорізький водій на очах у патрульних збив трьох людей, а потім втік від них. ВІДЕО
Але врешті решт, чого і варто було чекати, втікача наздогнали. Був він не сам, разом із дівчиною. Напевне, тому 19-річний юнак і хотів показати їй який він безстрашний!
І не лише це в огляді…
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