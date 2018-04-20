В Україні люди не можуть добитися справедливості – не вистачає суддів. ВІДЕО

В суді немає суддів, а у родини пані Христини грошей на ремонт понівеченої автівки. Все тому, що ніхто так і не спромігся покарати винного у ДТП. На початку листопада минулого року, жінка разом із чоловіком поверталися із відпочинку. Але вдома в зазначений строк не опинилися – потрапили в аварію.