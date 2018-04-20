В Україні люди не можуть добитися справедливості – не вистачає суддів. ВІДЕО

В Україні люди не можуть добитися справедливості – не вистачає суддів. ВІДЕО

21:15 20.04.2018

В суді немає суддів, а у родини пані Христини грошей на ремонт понівеченої автівки. Все тому, що ніхто так і не спромігся покарати винного у ДТП. На початку листопада минулого року, жінка разом із чоловіком поверталися із відпочинку. Але вдома в зазначений строк не опинилися – потрапили в аварію.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Боржників з аліментів хочуть саджати у в’язницю на два роки. ВІДЕО
Боржників з аліментів хочуть саджати у в’язницю на два роки. ВІДЕО
20.04.2018 | 21:45
В Україні люди не можуть добитися справедливості – не вистачає суддів. ВІДЕО
В Україні люди не можуть добитися справедливості – не вистачає суддів. ВІДЕО
20.04.2018 | 21:15
Запорізький водій на очах у патрульних збив трьох людей, а потім втік від них. ВІДЕО
Запорізький водій на очах у патрульних збив трьох людей, а потім втік від них. ВІДЕО
20.04.2018 | 20:45
Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО
Нічне лобове зіткнення у Києві. Не змогли розминутись Mitsubishi і Nissan. ВІДЕО
20.04.2018 | 20:15
Небезпечну банду торгівців зброєю затримали у Києві. ВІДЕО
Небезпечну банду торгівців зброєю затримали у Києві. ВІДЕО
20.04.2018 | 19:50
На Дніпропетровщині СБУ затримала банду грабіжників-псевдополіцейських. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала банду грабіжників-псевдополіцейських. ВІДЕО
20.04.2018 | 14:40
Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО
Криваве вбивство у гаражі оперативно розкрила київська поліція. ВІДЕО
20.04.2018 | 12:40
Через колесо у Києві, на Набережному шосе, зіткнулися автівки. ВІДЕО
20.04.2018 | 11:20
На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО
На Одещині чоловік втратив дружину, спокій і врешті решт життя. ВІДЕО
20.04.2018 | 10:02
Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця-ката. ВІДЕО
Апеляційний суд Харківської області засудив правоохоронця-ката. ВІДЕО
20.04.2018 | 07:22
У Києві затримали клофелінщика, від отруєнь померли люди. ВІДЕО
У Києві затримали клофелінщика, від отруєнь померли люди. ВІДЕО
20.04.2018 | 06:46
У Києві п’яний чоловік зарізав свого товариша. ВІДЕО
У Києві п’яний чоловік зарізав свого товариша. ВІДЕО
20.04.2018 | 06:33
У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО
У Києві викрили угрупування, яке виготовляло та торгувало зброєю по всій Україні. ВІДЕО
19.04.2018 | 23:15
У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО
У Києві підприємець хотів підкупити працівника мерії за 24 000 доларів. ВІДЕО
19.04.2018 | 22:45
Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО
Лише 63 родини переселенців отримали житло від держави. ВІДЕО
19.04.2018 | 22:15
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
Напоїв і роздягнув: 70-річний пенсіонер намагався зґвалтувати п’ятикласницю, обидва у реанімації. ВІДЕО
19.04.2018 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.