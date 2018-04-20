У Рівному дитина закликала містян прибрати річку від сміття. ВІДЕО

Мама Марка сина долучила до акції, яка пройде в Рівному цієї суботи. Відзняла ролик, де синочок закликає мешканців міста прийти прибрати сміття навколо річки. Авторка відео каже – хлопчика ніхто не змушував зніматись у ролику. Марко сам хотів прибрати біля річки. Дитина не чекала на те, що це зробить хтось інший. Але його мама подумала, разом навести чистоту буде значно простіше та ефективніше.

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