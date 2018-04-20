На Львівщині мер вирішив встановити серед міста шибеницю для хабарників. ВІДЕО

Володимир Москаль вже який рік поспіль обіймає посаду мера міста Сколе що на Львівщині. Чи то від нудьги, чи що, але днями пан Володимир згенерував сміливу ідею. Хоче встановити посеред міста шибеницю для хабарників. Навіть має список, кого туди відправити.

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