У Міністерстві юстиції планують ввести щорічні перевірки для керівників установ. ВІДЕО

Більшість порушень, кажуть фахівці, виникають тому, що керівники часто сприймають свої посади як власний бізнес, а не як відповідальність перед державою та суспільством. Саме тому в міністерстві взялися діяти радикально – уже із весни цього року планують ввести для всіх керівників установ щорічні обов’язкові перевірки. Більше у сюжеті.