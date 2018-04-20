У Міністерстві юстиції планують ввести щорічні перевірки для керівників установ. ВІДЕО

У Міністерстві юстиції планують ввести щорічні перевірки для керівників установ. ВІДЕО

23:15 20.04.2018

Більшість порушень, кажуть фахівці, виникають тому, що керівники часто сприймають свої посади як власний бізнес, а не як відповідальність перед державою та суспільством. Саме тому в міністерстві взялися діяти радикально – уже із весни цього року планують ввести для всіх керівників установ щорічні обов’язкові перевірки. Більше у сюжеті.

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У Міністерстві юстиції планують ввести щорічні перевірки для керівників установ. ВІДЕО
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