У Міністерстві юстиції планують ввести щорічні перевірки для керівників установ. ВІДЕО
У Міністерстві юстиції планують ввести щорічні перевірки для керівників установ. ВІДЕО
Більшість порушень, кажуть фахівці, виникають тому, що керівники часто сприймають свої посади як власний бізнес, а не як відповідальність перед державою та суспільством. Саме тому в міністерстві взялися діяти радикально – уже із весни цього року планують ввести для всіх керівників установ щорічні обов’язкові перевірки. Більше у сюжеті.
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