На Донеччині загиблого водія діставали з машини рятувальники, - ДСНС. ВІДЕО

На Донеччині загиблого водія діставали з машини рятувальники, - ДСНС. ВІДЕО

09:00 21.04.2018

Днями, о 14:45, на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Курахове – Селідове поблизу с. Новоселидівка на Донеччині.

Бійці 7-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що сталося зіткнення легкового автомобіля та  рейсового автобусу. В результаті аварії загинув водій автомобіля, 4 пасажирів були госпіталізовані до Селидівської центральної міської лікарні. Водій та пасажири автобусу не постраждали.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту зрізали стійку легкового автомобіля, відчинили водійські двері та вилучили тіло загиблого водія.

Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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