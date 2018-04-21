До школи за пропискою: усі плюси та мінуси нової системи зарахування дітей. ВІДЕО
До школи за пропискою: усі плюси та мінуси нової системи зарахування дітей. ВІДЕО
У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, згідно якого першокласники будуть зараховуватись до навчального закладу за місцем прописки. Однак багато експертів з права вже заявили, що ініціатива МОН порушує права людей. Зокрема, проект наказу Міносвіти не враховує сучасних міграційних процесів усередині країни. По-перше, як бути тим людям, які не місцеві і винаймають житло, і не мають прописки за місцем проживання. По-друге, в Україні існує проблема з відсутністю освітньої інфраструктури у новозбудованих житлових масивах.
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