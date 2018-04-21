Наслідки ДТП: пасажирка таксі звинувачує водія у подвійній брехні. ВІДЕО

Наслідки ДТП: пасажирка таксі звинувачує водія у подвійній брехні. ВІДЕО

21:30 21.04.2018

В Україні суттєво збільшилась кількість аварій за участю машин таксі - приблизно на 30%. А от скільки пасажирів зазнали травм і скільком вдалося компенсувати збитки за рахунок перевізника, підрахувати майже не реально. Експерти кажуть, - все це через те, що майже 95% таксистів працюють нелегально, а коли потрапляють в ДТП, навіть не зізнаються, що на роботі. Підтвердження цьому ми маємо також. Після виходу сюжету, про ДТП під Києвом, до нас звернулась постраждала. Жінка звинувачує таксиста у подвійній брехні. Подробиці у сюжеті.  

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