У Мін`юсті хочуть, щоб лікарів у в`язницях не було зовсім. ВІДЕО
У Мін`юсті хочуть, щоб лікарів у в`язницях не було зовсім. ВІДЕО
У Міністерстві юстиції вигадали як покласти край знущанням над в’язнями. Старій системі на зміну вже створили нову державну установу під назвою Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України. У Мінюсті хочуть, щоб лікарів у колоніях чи СІЗО не було зовсім. Щоб вони за викликом або періодично приїздили у виправні заклади для надання людям медичної допомоги. Щоб медперсонал не був залежний від адміністрації тюрм.
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