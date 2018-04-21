Сила соцмереж: У Києві звільнили водія маршрутки, який проїхав на червоний. ВІДЕО
Сила соцмереж: У Києві звільнили водія маршрутки, який проїхав на червоний. ВІДЕО
Сила соцмереж! У Києві водій маршрутки, який віз пасажирів, порушив правила. Кермувальник 455 маршруту проїхав на червоне світло. Випадковий водій записав це на відео реєстратор. Виклав відео у соцмережу. Ролик побачили представники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Вони звернулися до перевізника, щоб провели перевірку. Коли ж інформація підтвердилася, кермувальника звільнили.
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