Сила соцмереж: У Києві звільнили водія маршрутки, який проїхав на червоний. ВІДЕО

Сила соцмереж! У Києві водій маршрутки, який віз пасажирів, порушив правила. Кермувальник 455 маршруту проїхав на червоне світло. Випадковий водій записав це на відео реєстратор. Виклав відео у соцмережу. Ролик побачили представники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Вони звернулися до перевізника, щоб провели перевірку. Коли ж інформація підтвердилася, кермувальника звільнили.