У Запоріжжі СБУ викрила та знешкодила банду чорних ріелторів. ВІДЕО

У Запоріжжі СБУ викрила та знешкодила банду чорних ріелторів. ВІДЕО

20:00 22.04.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили у Запоріжжі організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на незаконних оборудках з нерухомим майном громадян.

Правоохоронці встановили, що до складу групи, яку очолювали власниця одного із місцевих агентств нерухомості та раніше судимий мешканець обласного центру, входило сім осіб. Серед зловмисників були приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл.

Для переоформлення нерухомості на підставних осіб шахраї використовували підроблені паспорти та довіреності, дані з яких вносили у систему Державного реєстру речових прав на майно. Для «вирішення проблемних питань» зловмисники залучали представників різних держустанов та кримінальників, які надавали правову та силову підтримку угрупованню. Оперативники спецслужби задокументували понад десять фактів незаконного відчуження «ріелторами» об’єктів нерухомості в регіоні.

Співробітники СБ України затримали двох організаторів протиправної схеми у центрі міста.

Під час проведення обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки державних установ, ключі від квартир та фальшиві документи громадян України.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії, зокрема для притягнення до відповідальності посадовців, причетних до незаконних дій.

Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

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