В Одесі чоловік безжально зарізав власну дружину. ВІДЕО

В Одесі чоловік безжально зарізав власну дружину. ВІДЕО

22:00 22.04.2018

В Одесі чоловік зарізав власну дружину. Між подружжям виник конфлікт, у самому розпалі словесної перепалки зловмисник схопив ніж та вдарив жінку.

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