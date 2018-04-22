Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
Парламент підтримав звернення Порошенка про самостійність православної церкви в Україні. ВІДЕО
Президент Петро Порошенко виступив у Верховній Раді. Знову закликав депутатів підтримати його звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо визнання автокефалії Української православної церкви. І парламентарі погодилися – за самостійність православної церкви проголосували 268 народних депутатів.
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