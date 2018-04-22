На Київщині встановили першу в Україні обласну систему відеоспостереження. ВІДЕО
На Київщині встановили першу в Україні обласну систему відеоспостереження. ВІДЕО
Національна поліція разом з Київською державною адміністрацією запустила проект «Безпечна Київщина». По всіх дорогах Київської області почали встановлювати камери відеоспостереження. Тепер знайти людину, яка в розшуку, або машину в угоні стало простіше. І це не всі переваги. Вже є 180 оглядових камер, які стежать за безпекою в місті та 40, які можуть встановити швидкість машини.
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21.04.2018 | 20:00
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21.04.2018 | 19:30
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