На Київщині встановили першу в Україні обласну систему відеоспостереження. ВІДЕО

Національна поліція разом з Київською державною адміністрацією запустила проект «Безпечна Київщина». По всіх дорогах Київської області почали встановлювати камери відеоспостереження. Тепер знайти людину, яка в розшуку, або машину в угоні стало простіше. І це не всі переваги. Вже є 180 оглядових камер, які стежать за безпекою в місті та 40, які можуть встановити швидкість машини.