Вулицями Львова ганяв нетверезий водій. ВІДЕО
Вулицями Львова ганяв нетверезий водій. ВІДЕО
Полісмени кажуть, у чоловіка були явні ознаки сп’яніння. Да і документів при собі не було. Але водій так і не вимкнув двигун, натомість знову поїхав від правоохоронців.
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