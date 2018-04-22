У Києві затримали продавця наркотиків. ВІДЕО
У Києві затримали продавця наркотиків. ВІДЕО
Перед тим, аби до неї завітати, правоохоронці зробили три оперативні закупки. Проти жінки вже розпочали кримінальне провадження. Заборонені речовини відправили на експертизу. Яка і має точно відповісти на запитання які це саме наркотики та і наркотики взагалі.
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