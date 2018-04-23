У Луцьку п’яний водій перекинувся на власному автомобілі. ВІДЕО
У Луцьку п’яний водій перекинувся на власному автомобілі. ВІДЕО
Патрульним надійшло орієнтування про нетверезого водія, який рухається по вулиці Карбишева.
Один з екіпажів негайно виїхав на місце.
Водій тим часом не впорався з керуванням та виїхав на клумбу: автомобіль перевернувся, сам чоловік травмувався, його одразу забрали до лікарні.
Opel Combo зазнав механічних пошкоджень.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області
|
23.04.2018 | 07:40
|
23.04.2018 | 07:20
|
22.04.2018 | 22:30
|
22.04.2018 | 22:00
|
22.04.2018 | 21:30
|
22.04.2018 | 21:00
|
22.04.2018 | 20:30
|
22.04.2018 | 20:00
|
22.04.2018 | 19:30
|
22.04.2018 | 09:30
|
21.04.2018 | 22:30
|
21.04.2018 | 22:00
|
21.04.2018 | 22:00
|
21.04.2018 | 21:45
|
21.04.2018 | 21:30
|
21.04.2018 | 21:00
-
- 1 з 1006
- ››