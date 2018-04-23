У Луцьку п’яний водій перекинувся на власному автомобілі. ВІДЕО

Патрульним надійшло орієнтування про нетверезого водія, який рухається по вулиці Карбишева.

Один з екіпажів негайно виїхав на місце.

Водій тим часом не впорався з керуванням та виїхав на клумбу: автомобіль перевернувся, сам чоловік травмувався, його одразу забрали до лікарні.

Opel Combo зазнав механічних пошкоджень.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області