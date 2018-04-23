У Луцьку патрульні поліції допомогли покинутому напризволяще малюку. ВІДЕО
У Луцьку патрульні поліції допомогли покинутому напризволяще малюку. ВІДЕО
«Дитина кричить про допомогу з вікна 4 поверху», - таке повідомлення надійшло екіпажу патрульних з вулиці Кравчука у Луцьку.
Полісменам відчинив двері маленький хлопчик, який повідомив, що йому стало страшно самому в квартирі, оскільки мами відучора немає вдома, інших рідних також. Поліцейські заспокоїли хлопця та встановили особи близьких.
«З’ясували, що дитині 6 років. Згодом підійшов 11-річний брат. Знайшли телефон матері, яка повідомила, що вчора лишила дітей на свекруху, але й та змушена була відлучитись по справах», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Олег.
Правоохоронці зафіксували у квартирі безлад та антисанітарію. Від матері та бабусі відібрали необхідні пояснення, провели профілактичну бесіду. Загалом, опрацювання цього виклику зайняло більше 2 годин.
Про все побачене написали відповідний рапорт, який направили у міськвідділ поліції, в сектор ювенальної превенції. Профільні спеціалісти візьмуть сім’ю під контроль.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області
|
23.04.2018 | 10:00
|
23.04.2018 | 09:40
|
23.04.2018 | 09:00
|
23.04.2018 | 08:00
|
23.04.2018 | 07:40
|
23.04.2018 | 07:20
|
22.04.2018 | 22:30
|
22.04.2018 | 22:00
|
22.04.2018 | 21:30
|
22.04.2018 | 21:00
|
22.04.2018 | 20:30
|
22.04.2018 | 20:00
|
22.04.2018 | 19:30
|
22.04.2018 | 09:30
|
21.04.2018 | 22:30
|
21.04.2018 | 22:00
-
- 1 з 1006
- ››