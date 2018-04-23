У Полтаві літня жінка потрапила під маршрутку просто на зупинці. ВІДЕО

Подія сталася зранку на зупинці громадського транспорту «Промбаза».За попередньою інформацією, 75-річна мешканка Полтави потрапила під колеса маршрутного автобуса.

Пенсіонерку доставлено до медичної установи, всі обставини події встановлюють працівники відділення поліції № 1 міста Полтава.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричини потерпілому тілесні ушкодження).

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області