У Полтаві літня жінка потрапила під маршрутку просто на зупинці. ВІДЕО
У Полтаві літня жінка потрапила під маршрутку просто на зупинці. ВІДЕО
Подія сталася зранку на зупинці громадського транспорту «Промбаза».За попередньою інформацією, 75-річна мешканка Полтави потрапила під колеса маршрутного автобуса.
Пенсіонерку доставлено до медичної установи, всі обставини події встановлюють працівники відділення поліції № 1 міста Полтава.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричини потерпілому тілесні ушкодження).
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області
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