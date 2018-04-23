Подробиці резонансної ДТП у Вінниці, в якій поранені 5-ро людей. ВІДЕО

Дорожньо-транспортна пригода сталась днями у м. Вінниці близько 21:00 години на перехресті вулиць Данила Галицького – Хмельницьке шосе.

Внаслідок зіткнення трьох іномарок постраждало троє водіїв, пасажир одного із легковиків та пішохід. Поліцією відкрито кримінальне провадження, призначено ряд експертиз.

За попередньою інформацією, 22-річний водій автомобіля «Hyundai», житель Чернігівської області, допустив зіткнення з автомобілем «Toyota», який рухався у попутному напрямку і зупинився перед світлофором. В подальшому автомобіль «Toyota» зіткнувся з легковиком «Opel», що стояв попереду. Продовжуючи рух за інерцією, «Opel» виїхав на пішохідний перехід та допустив наїзд на жінку-пішохода, яка переходила дорогу на зелене світло світлофора.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали: водій автомобіля «Hyundai», 51-річна жінка-водій автомобіля «Toyota» та її 24-річний пасажир. 34-річний водій «Opel» і 69-річна жінка-пішохід після огляду лікарів були відпущенні додому.

Слідчим призначено рід експертиз, які допоможуть встановити причини автопригоди. У водія автомобіля «Hyundai» відібрано кров на дослідження з метою виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

За цим фактом поліцією відкрито провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області