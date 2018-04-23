У Полтаві вандали розмалювали свастикою монумент Скорботної Матері. ВІДЕО
У Полтаві вандали розмалювали свастикою монумент Скорботної Матері. ВІДЕО
Цинізм і зухвальство у Полтаві… Там невідомі розмалювали свастикою монумент Скорботної Матері та пам’ятний знак євреям-жертвам нацизму.
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