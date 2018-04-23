Правозахисники просять, аби київська влада надала ромам безпечне місце поселення. ВІДЕО
Правозахисники просять, аби київська влада надала ромам безпечне місце поселення. ВІДЕО
У Голосіївському районі на Лисій горі спалили ромський табір. Попіл – це єдине, що залишилося від їхніх наметів.
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