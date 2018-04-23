Смертельна ДТП: У Львові Лексус на швидкості влетів у пасажирський автобус. ВІДЕО

Як бляшанка, потрощений Лексус. Друзки металу на дорозі…а неподалік перевернутий пасажирський автобус. Жахлива автотрофа сколихнула все місто…

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