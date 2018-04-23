Поліція прокоментувала скандал з ромами на київському вокзалі. ВІДЕО

Поліція прокоментувала скандал з ромами на київському вокзалі. ВІДЕО

21:45 23.04.2018

На своїй сторінці у «Facebook» киянин Богдан Буткевич написав пост. Обурився, мовляв, роми масово окупували центральний залізничний вокзал Києва, а патрульним поліцейським до цього немає діла. Допис Богдана Буткевича у «Facebook» побачив командир батальйону патрульної поліції Києва. Як він відреагував дивіться у випуску «Сила соціальних мереж».

І не лише це… Також у випуску «Сила соціальних мереж»:

Після розголосу у соцмережах звільнили водій маршрутки…

Меблі на 2 роки: кияни у «Facebook» поскаржилися на магазин «Roko».

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