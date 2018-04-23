На Сумщині спіймали чоловіка, який намагався підкупити начальника поліції. ВІДЕО

40-річний житель Сумщини неодноразово потрапляв в поле зору вартових порядку за п’яне водіння автівки. Поліцейські склали на порушника кілька адміністративних протоколів, а суд, в свою чергу, позбавив його права керування. Проте чоловік не збирався виправлятися. Бо ж на одній з міських вулиць Охтирки його автомобіль знову зупинили патрульні поліцейські. І знову виявили водія напідпитку. Зухвалець намагався відкупитися, спробувавши домовитися з інспекторами. Коли ж не вийшло – подався вирішувати таким же чином питання з начальником місцевого відділу поліції.