Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО

Чоловіки не лупцюють! Чоловіки проти домашнього насильства! Під такими хештегами у соціальних мережах запустили флешмоб. Представники громадських організацій, ветеранів АТО, обласного військкомату, патрульної поліції і просто небайдужі чоловіки руйнують стереотип «Б’є – значить любить».