Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО
Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО
Чоловіки не лупцюють! Чоловіки проти домашнього насильства! Під такими хештегами у соціальних мережах запустили флешмоб. Представники громадських організацій, ветеранів АТО, обласного військкомату, патрульної поліції і просто небайдужі чоловіки руйнують стереотип «Б’є – значить любить».
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