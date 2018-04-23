Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО
Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО
Скандал через рекламу. У суд викликають Генпрокурора Юрія Луценка. Насправді на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення подали до суду. А от провадження порушили щодо законності демонстрації на центральних телеканалах країни роликів про діяльність генпрокурора Юрія Луценка. Позов подав голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він стверджує - ці відеоролики, хоч і презентуються як соціальна реклама, такими не є. Швидше містять ознаки політичної пропаганди.
|
23.04.2018 | 23:15
|
23.04.2018 | 22:45
|
23.04.2018 | 22:15
|
23.04.2018 | 21:45
|
23.04.2018 | 21:15
|
23.04.2018 | 20:45
|
23.04.2018 | 20:15
|
23.04.2018 | 19:45
|
23.04.2018 | 10:00
|
23.04.2018 | 09:40
|
23.04.2018 | 09:00
|
23.04.2018 | 08:00
|
23.04.2018 | 07:40
|
23.04.2018 | 07:20
|
22.04.2018 | 22:30
|
22.04.2018 | 22:00
-
- 1 з 1007
- ››