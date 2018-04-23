Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО

Скандал через рекламу. У суд викликають Генпрокурора Юрія Луценка. Насправді на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення подали до суду. А от провадження порушили щодо законності демонстрації на центральних телеканалах країни роликів про діяльність генпрокурора Юрія Луценка. Позов подав голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він стверджує - ці відеоролики, хоч і презентуються як соціальна реклама, такими не є. Швидше містять ознаки політичної пропаганди.