Українського прокурора затримали за співпрацю з терористами. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Зловмисник, який переховувався… серед правоохоронців….У Донецькій області розсекретили прокурора. Ще у 2014 році, чоловік співпрацював із терористами. Навесні, після окупації рідного міста у Бахмутському районі він звідти не виїхав, а примкнув до терористів.