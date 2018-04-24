Українського прокурора затримали за співпрацю з терористами. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Українського прокурора затримали за співпрацю з терористами. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Зловмисник, який переховувався… серед правоохоронців….У Донецькій області розсекретили прокурора. Ще у 2014 році, чоловік співпрацював із терористами. Навесні, після окупації рідного міста у Бахмутському районі він звідти не виїхав, а примкнув до терористів.
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