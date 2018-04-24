У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
Серйозна аварія сталася вдень на вулиці Олени Теліги в Києві. Тут в ДТП потрапили одразу троє. Водій Сеата, водій Опеля та скутерист.
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