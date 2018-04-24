Експерти пропонують змінити список товарів, які можна перевозити у зону АТО. ВІДЕО

Правозахисники прагнуть привернути увагу громадян та представників влади до проблем людей, які живуть поруч лінії зіткнення. Складнощі виникають буквально на кожному кроці. Велика проблема із доступністю медичної допомоги та взагалі пересуванням через лінію. Особливо для людей літнього віку отримання дозволу, оформлення пропуску стає справжнім викликом. Більше у сюжеті.