На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО

На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО

06:45 24.04.2018

Четверо товаришів, увібравшись у форму правоохоронців, обдурювали людей та нападали на них. Стояли на дорозі, нібито на патрулюванні, зупиняли автомобілі. А потім як тільки люди відчиняли двері, банда грабувала їх.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:40
На Донеччині двоє братів пішли на подвійне вбивство заради помсти. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:20
Схованку гранат та боєприпасів виявлено у Черкаській області. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:00
На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
24.04.2018 | 06:45
В Одесі на автостоянці загорілись одразу 4 машини. ВІДЕО
В Одесі на автостоянці загорілись одразу 4 машини. ВІДЕО
24.04.2018 | 06:30
Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО
Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО
23.04.2018 | 23:15
Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО
Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО
23.04.2018 | 22:45
На Сумщині спіймали чоловіка, який намагався підкупити начальника поліції. ВІДЕО
На Сумщині спіймали чоловіка, який намагався підкупити начальника поліції. ВІДЕО
23.04.2018 | 22:15
Поліція прокоментувала скандал з ромами на київському вокзалі. ВІДЕО
Поліція прокоментувала скандал з ромами на київському вокзалі. ВІДЕО
23.04.2018 | 21:45
Через ДТП хлопця на Київщині побили та прострелили ногу. ВІДЕО
Через ДТП хлопця на Київщині побили та прострелили ногу. ВІДЕО
23.04.2018 | 21:15
Смертельна ДТП: У Львові Лексус на швидкості влетів у пасажирський автобус. ВІДЕО
Смертельна ДТП: У Львові Лексус на швидкості влетів у пасажирський автобус. ВІДЕО
23.04.2018 | 20:45
Правозахисники просять, аби київська влада надала ромам безпечне місце поселення. ВІДЕО
Правозахисники просять, аби київська влада надала ромам безпечне місце поселення. ВІДЕО
23.04.2018 | 20:15
У Полтаві вандали розмалювали свастикою монумент Скорботної Матері. ВІДЕО
У Полтаві вандали розмалювали свастикою монумент Скорботної Матері. ВІДЕО
23.04.2018 | 19:45
Подробиці резонансної ДТП у Вінниці, в якій поранені 5-ро людей. ВІДЕО
Подробиці резонансної ДТП у Вінниці, в якій поранені 5-ро людей. ВІДЕО
23.04.2018 | 10:00
У Луцьку патрульні поліції допомогли покинутому напризволяще малюку. ВІДЕО
У Луцьку патрульні поліції допомогли покинутому напризволяще малюку. ВІДЕО
23.04.2018 | 09:40
У Полтаві літня жінка потрапила під маршрутку просто на зупинці. ВІДЕО
У Полтаві літня жінка потрапила під маршрутку просто на зупинці. ВІДЕО
23.04.2018 | 09:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У Києві націоналісти спалили табір ромів. Ви засуджуєте чи підтримуєте такі методи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.