На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
Четверо товаришів, увібравшись у форму правоохоронців, обдурювали людей та нападали на них. Стояли на дорозі, нібито на патрулюванні, зупиняли автомобілі. А потім як тільки люди відчиняли двері, банда грабувала їх.
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