На Донеччині двоє братів пішли на подвійне вбивство заради помсти. ВІДЕО

На Донеччині у місті Селидове двоє братів вирішили поквитатись з чоловіком, який на їхню думку, причетний до самогубства рідної їм людини - сестри. Прийшли до нього на роботу з пляшкою та влаштували застілля. Потім під градусом почали з’ясосувати стосунки… Зав’язалась сварка, а потім і бійка. Брати почали бити свою жертву всім що попадало під руку – лопатою, палкою і ножами.