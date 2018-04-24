У Житомирі водія тролейбусу жорстоко побили за просте зауваження. ВІДЕО

У Житомирі водія тролейбусу жорстоко побили за просте зауваження. ВІДЕО

12:20 24.04.2018

Подія сталася напередодні увечері, близько 19.00, по вул. Київській на зупинці громадського транспорту.

На зауваження водія тролейбусу про перехід дороги у невстановленому місці група молоді, серед яких було троє хлопців та двоє дівчат, відреагували войовниче та накинулись на чоловіка.

Згодом медики діагностували у 31-річного керманича струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, забої та інші травми.

Парубків поліцейські доставили до Житомирського відділу поліції, де було встановлено їх особи. Це 18-річні житомиряни, які, за результатами освідування, перебували у нетверезому стані. Серед парубків, як з’ясувалося, є такі, які раніше неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення різних правопорушень.

Правова кваліфікація вказаної події – ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого досудового розслідування проводиться комплекс заходів для фіксації усіх обставин події, оголошення парубкам підозри у вчиненому кримінальному діянні та притягнення їх до відповідальності.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються обмеженням волі на строк до 5 років або 4-річним ув’язненням.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомитомирській області

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