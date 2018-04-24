На Луганщині двоє чоловіків загинули під час пожежі у гуртожитку. ВІДЕО

24 квітня о 03 год. 13 хв. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в одному з під’їздів гуртожитку, що за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків.

По прибуттю до місця виклику, під час розвідки, рятувальниками 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області було встановлено, що горить одна з кімнат на 4 поверсі гуртожитку.

Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями було виявлено 2-х чоловіків без ознак життя.

Пожежу на площі 4 м. кв. було локалізовано о 03:40 та ліквідовано о 03:58.

До ліквідації було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини пожежі наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області