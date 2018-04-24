На Луганщині двоє чоловіків загинули під час пожежі у гуртожитку. ВІДЕО

На Луганщині двоє чоловіків загинули під час пожежі у гуртожитку. ВІДЕО

14:20 24.04.2018

24 квітня о 03 год. 13 хв. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в одному з під’їздів гуртожитку, що за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків.

По прибуттю до місця виклику, під час розвідки, рятувальниками 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області було встановлено, що горить одна з кімнат на 4 поверсі гуртожитку.

Під час ліквідації пожежі, вогнеборцями було виявлено 2-х чоловіків без ознак життя.

Пожежу на площі 4 м. кв. було локалізовано о 03:40 та ліквідовано о 03:58.

До ліквідації було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини пожежі наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Житомирі водія тролейбусу жорстоко побили за просте зауваження. ВІДЕО
У Житомирі водія тролейбусу жорстоко побили за просте зауваження. ВІДЕО
24.04.2018 | 12:20
Кримінальний квартет цинічних шахраїв затримано на Одещині. ВІДЕО
Кримінальний квартет цинічних шахраїв затримано на Одещині. ВІДЕО
24.04.2018 | 10:00
Українського прокурора затримали за співпрацю із терористами. ВІДЕО
Українського прокурора затримали за співпрацю з терористами. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
24.04.2018 | 09:40
межування. ВІДЕО
Експерти пропонують змінити список товарів, які можна перевозити у зону АТО. ВІДЕО
24.04.2018 | 09:20
У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
У Києві в ДТП з мотоциклом загинули чоловік та молода дівчина. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:40
На Донеччині двоє братів пішли на подвійне вбивство заради помсти. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:20
Схованку гранат та боєприпасів виявлено у Черкаській області. ВІДЕО
24.04.2018 | 07:00
На Дніпропетровщині затримали банду псевдополіцейських. ВІДЕО
24.04.2018 | 06:45
В Одесі на автостоянці загорілись одразу 4 машини. ВІДЕО
В Одесі на автостоянці загорілись одразу 4 машини. ВІДЕО
24.04.2018 | 06:30
Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО
Юрія Луценка викликають у суд через соціальну рекламу. ВІДЕО
23.04.2018 | 23:15
Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО
Не лупцюємо: чоловіки запустили флешмоб проти домашнього насильства. ВІДЕО
23.04.2018 | 22:45
На Сумщині спіймали чоловіка, який намагався підкупити начальника поліції. ВІДЕО
На Сумщині спіймали чоловіка, який намагався підкупити начальника поліції. ВІДЕО
23.04.2018 | 22:15
Поліція прокоментувала скандал з ромами на київському вокзалі. ВІДЕО
Поліція прокоментувала скандал з ромами на київському вокзалі. ВІДЕО
23.04.2018 | 21:45
Через ДТП хлопця на Київщині побили та прострелили ногу. ВІДЕО
Через ДТП хлопця на Київщині побили та прострелили ногу. ВІДЕО
23.04.2018 | 21:15
Смертельна ДТП: У Львові Лексус на швидкості влетів у пасажирський автобус. ВІДЕО
Смертельна ДТП: У Львові Лексус на швидкості влетів у пасажирський автобус. ВІДЕО
23.04.2018 | 20:45
Правозахисники просять, аби київська влада надала ромам безпечне місце поселення. ВІДЕО
Правозахисники просять, аби київська влада надала ромам безпечне місце поселення. ВІДЕО
23.04.2018 | 20:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У Києві націоналісти спалили табір ромів. Ви засуджуєте чи підтримуєте такі методи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.