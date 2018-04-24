У Львові під час пожежі у квартирі людина врятуватися не встигла. ВІДЕО

24 квітня о 09:36 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку в м. Львові на вул. Танячкевича, 5.

В результаті розвідки пожежі рятувальники виявили тіло власника помешкання, 1954 року народження. Ймовірно, чоловік смертельно отруївся токсичними продуктами горіння.

Рятувальники вивели із задимленого будинку на свіже повітря 10 мешканців, аби гарантувати їх безпеку.

Фахівці ДСНС через щільне задимленні ліквідовували горіння в апаратах захисту органів дихання у складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

О 10:12 пожежу локалізували та о 10:21 ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 12 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

За матеріалами прес-служби у Львівській області